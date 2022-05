Três homens foram presos pela Guarda Municipal de Americana nesta segunda-feira por receptação. O trio foi pego com fiação roubada. De acordo com informações da Gama, a corporação recebeu uma denúncia de que um veículo Santana estava sendo usado para prática de furtos de cabos no bairro Guanabara.

De posse das informações, a equipe conseguiu localizar o referido veículo ocupado por três indivíduos. Em pesquisa nominal, foi constatado fichas criminais, mas nada de ilícito foi localizado em posse dos mesmos. Na busca veicular, os agentes encontraram aproximadamente 30 metros de cabos, o que foi justificado pelo trio, que contaram à equipe que “estavam apenas prestando serviços para realizar a condução do material até o bairro Zanaga”.

Ainda segundo a corporação, a fiação havia sido roubada de uma empresa localizada na Avenida São Jerônimo. Diante dos fatos, foi acionado o representante da empresa, que reconheceu o material.

As partes foram conduzidas até a Central de Polícia Judiciária e foi solicitado o trabalho de perícia. A autoridade ratificou a voz de prisão em flagrante delito e os três indivíduos permaneceram à disposição da justiça.

O veículo modelo Santana foi recolhido no CRR 1239 ao Pátio municipal.