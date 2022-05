Três homens foram detidos na tarde deste domingo após serem flagrados com R$14 mil reais provenientes de tráfico de drogas na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’ Oeste.

O trio foi abordado por uma equipe de Força Tática da Polícia Militar que estava trafegando pela rodovia quando, no quilometro 139, abordou o veículo ocupado pelos três homens.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém ao serem questionados a respeito da origem e destino da viagem, entraram em contradição. Diante da situação, a equipe questionou o condutor se havia algo de ilícito ou de valor no interior do veículo. O condutor então alegou que havia mais de 10 mil reais em dinheiro. Questionado a respeito da origem do valor, confessou que o dinheiro era proveniente da venda de drogas.