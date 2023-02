Trio “novinho” assalta ônibus e acaba preso pela Guarda. Três jovens assaltaram um ônibus coletivo na Rua Vital Brasil, em Americana, na noite desta terça-feira, e acabaram presos pela Guarda Municipal. Dois deles eram menor de idade (17 e 16) e foram encaminhados à Fundação Casa. O terceiro tinha 20 anos.

Segundo a corporação, por determinação do controle, uma equipe de apoio se deslocou até o endereço citado, onde um passageiro do ônibus informou que o coletivo havia sido roubado por três indivíduos. No local, a equipe conversou com o motorista ônibus, que passou as características das partes e informou que o trio fugiu em direção à Avenida Brasil.

Na busca, a equipe avistou os três nas características informadas. Os guardas realizaram a abordagem na Avenida Florindo Cibin/ Av. Brasil. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. No bolso da bermuda de um deles foi localizado R$226 reais. Questionados, confessaram que praticaram o roubo, mostrando o local que dispensaram o aparelho celular do motorista.

Mediante os fatos, as partes foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e a autoridade policial encaminhou os menores para a Fundação CASA, e o maior à cadeia pública de Sumaré.

