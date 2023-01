Trilhas off-road agora nas férias



A rotina e o estresse do dia a dia têm motivado cada vez mais pessoas a procurar atividades que as coloquem em contato com a natureza, e uma dessas atividades são as trilhas off-road. Muitos têm o desejo de começar a se aventurar pelas estradas de terra do Brasil, porém é preciso se preparar corretamente para evitar surpresas indesejadas no passeio. Por isso, separamos algumas dicas para você se preparar para sua expedição sem passar nenhum aperto.

Escolha bons destinos

A escolha de um bom destino é essencial para que tudo saia conforme o planejado na sua expedição off-road. Existem inúmeros destinos, alguns para iniciantes e outros para pilotos mais experientes, com veículos preparados para adversidades. É muito importante, durante a escolha do destino, buscar o máximo de informações sobre o local, para não acabar atolado na lama. No Brasil, existem muitos locais que são conhecidos por terem ótimas trilhas off-road; veja alguns deles:

Ilha de Marajó – Pará;

Jijoca de Jericoacoara – Ceará;

Cânion Espraiado – Santa Catarina;

Pantanal – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul;

Rota das Emoções – Ceará, Piauí e Maranhão;

Serra da Canastra – Minas Gerais;

Serra do Roncador – Mato Grosso;

Vale do Itararé – São Paulo;

Chapada Diamantina – Bahia.

Tenha um mapa e use a tecnologia a seu favor

Com o avanço da tecnologia, os mapas em papel já não são mais tão utilizados como no passado, pois temos um mapa-múndi na palma de nossa mão. Existem muitos aplicativos que são desenvolvidos para auxiliar pessoas que se aventuram em trilhas off-road, e eles são muito bons, porém é preciso ter em mente que normalmente os locais escolhidos para as expedições off-road ficam em locais que podem não ter sinal de celular. Por isso, é sempre importante, além de contar com a tecnologia, ter um “plano B” e possuir um mapa do local para caso necessite.

Leve kits de reparos e primeiros socorros

Uma trilha off-road exige cuidados tanto na parte mecânica do veículo quanto para os ocupantes. É muito importante ter em mãos um kit de primeiros socorros com curativos e medicamentos de uso comum para caso algum acidente ocorra. Com relação ao kit de reparos, algumas ferramentas podem ser essenciais para pequenas manutenções, ou mesmo para desatolar o veículo, como:

Cinta e anilhas para reboque;

Enxada, pá e picareta;

Kit de ferramentas básico (com alicate, chave de fenda, martelo, etc.);

Prancha para o caso de atolamento;

Extintor de incêndio;

Entre outros itens básicos.

Prepare seu veículo

Outro fator importante é preparar o veículo para uma trilha; muitos carros vendidos como off-road possuem apenas equipamentos básicos que podem não suprir todas as necessidades em uma trilha um pouco mais complexa, por isso é importante fazer algumas adaptações, como:

Levantar a altura do veículo, se necessário;

Verificar se os amortecedores são compatíveis com trilhas off-road;

Instalação de um para-choque de impulsão para proteger a parte dianteira;

Verificar se os freios são adequados para trilhas off-road;

Equipagem de um snorkel para trechos alagados;

Bloqueio de diferencial para melhorar a tração do veículo;

Instauração de estribos e protetores para evitar danos no veículo.

Uma trilha off-road pode ser um divertimento incrível para os aventureiros e amantes da natureza; o importante é sempre tomar os cuidados necessários para que nenhum imprevisto atrapalhe a viagem.

Foto iStock

