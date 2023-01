"Trikes", triciclos mudaram maneira de fazer exercícios ao ar livre

Será que trikes chegam por aqui?

As atividades físicas foram afetadas durante o período da pandemia, quando a prática de exercícios se restringiu basicamente à sala de casa, à varanda ou ao quintal. As academias estavam fechadas por algum tempo e o isolamento social atrapalhou os planos de quem desejava realizar caminhadas ou pedalar pelas ciclovias.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia fez um estudo apontando que o isolamento social foi a causa do sedentarismo para 44% dos entrevistados que realizaram menos atividades físicas durante a pandemia, sendo que 44,3% dos entrevistados ganharam peso no mesmo período.

Com o fim da pandemia, o número de pessoas voltando às atividades físicas, principalmente para ao ar livre, cresceu muito, e pedalar é uma das mais procuradas. No mundo há mais de 1,5 bilhão de ciclistas, segundo a Federação Internacional de Ciclismo, e estes aficionados por pedalar contam com a novidade que chega ao Brasil das recumbent trikes, ou simplesmente “trikes”.

Estes triciclos invertidos, de posição reclinada, são projetados para serem confortáveis ​​para todos os tipos de corpo e especialmente para os ciclistas que não gostam da perspectiva de sentar em um pequeno assento de bicicleta com uma postura ereta, forçando a coluna enquanto circulam pelas vias públicas.

Ricardo Chede, fundador da Go Trikes, empresa criadora de triciclos para todo o Brasil, explica que a posição do assento dos trikes desenvolvida pela sua equipe se difere por trazer duas rodas na parte dianteira, trazendo mais estabilidade para quem conduz:

“O design diferente coloca o ciclista mais perto do centro do eixo da roda e reduz o centro de gravidade geral da combinação trike e piloto, ajudando a aumentar a estabilidade em relação às bikes tradicionais. Para quem ficou muito tempo sem fazer exercício, esta é uma confortável vantagem”.

Quando comparado aos triciclos do tipo delta, com duas rodas traseiras, o design dos modelos da Go Trikes com duas rodas dianteiras é muito mais estável nas curvas e ajuda a reduzir ou eliminar a sensação de perigo ao realizar curvas fechadas.

Pedalar Tranquilamente

Na visão de Chede, qualquer pessoa pode utilizar triciclos reclinados e basta um único test drive para sentir a diferença com relação à posição reclinada por razões ergonômicas.

“Em um triciclo reclinado, o peso corporal do ciclista é distribuído em uma grande área. As costas e as pernas sustentam o corpo por completo durante o passeio e esta posição reclinada oferece uma experiência mais confortável e agradável” completa.

Prefeitura executa manutenção em vias públicas

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana estão executando vários serviços nesta quinta-feira (26), para melhorias nas vias públicas, como operação tapa buraco, reparo de sarjetas e reformas de boca de lobo.

“Essa é uma época complicada, pois é um período de muita chuva. Por isso, é fundamental esse trabalho diário de manutenção nas vias. Ampliamos o número de equipes nas ruas para atender o fluxo de demanda que aumenta nessa época”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Para facilitar o escoamento de águas da chuva e melhorar a vazão, a Sosu desobstruiu bocas de lobo e realizou reparo de sarjetas na Avenida João Nicolau Abdalla, na Rua Tamoio, no bairro Vila Santa Maria, e na rua Regina Ceoto Santarosa, no bairro Parque Gramado.

As equipes de tapa-buraco realizaram o trabalho em vários pontos da cidade, como as ruas Anita Garibaldi; das Pitangueiras; Afonso Arinos; João Batista Basanelli; Nova Zelândia, Guerino Gobbo, dos Pinheiros; dos Lírios; das Rosas; dos Lilases; dos Bem-Te-Vis; das Margaridas; das Seriemas; Uirapuru; da Prosperidade; da Sabedoria; e avenidas Florindo Cibin e Raphael Vitta.

