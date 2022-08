imagem ilustrativa

Uma denúncia de confusão e consequente quebra-quebra de mobiliário na recepção do HMNO (Hospital Municipal de Nova Odessa) motivaram o requerimento protocolado essa semana pelo vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal, na Câmara da cidade. De acordo com o parlamentar, no último dia 03 de agosto, à noite, uma confusão teria sido registrada na recepção do Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia. Os envolvidos teriam ameaçado servidores e ainda quebrado materiais como cadeiras de rodas e longarinas.

“Nosso gabinete tem recebido diversas denúncias e reclamações referentes à falta de segurança dentro do Hospital Municipal. Chegou ao nosso conhecimento que está acontecendo agressão física e verbal entre alguns munícipes e funcionários”, explicou Natal.

“Há necessidade que se tome medidas urgentes referente a segurança no local, sendo necessário viabilizar um agente de segurança pública para trabalhar fixo todos os dias dentro do espaço, visando a segurança dos munícipes e principalmente dos funcionários que laboram no Hospital Municipal de Nova Odessa”, completou o parlamentar.

No requerimento, que deve ser apreciado na sessão ordinária da próxima segunda-feira, Natal questiona se a Secretaria de Saúde tem conhecimento do que vem acontecendo nos últimos dias no Hospital Municipal, inclusive sobre as ameaças aos funcionários e quais providências de imediato serão tomadas referentes à colocação de um agente de segurança pública fixo no hospital. Pergunta ainda se existem câmeras de monitoramento internas e externas na unidade de saúde, e se foram formalizadas denúncias sobre o ocorrido no dia 03 de agosto e se já foi feito um levantamento sobre os danos ao patrimônio público.