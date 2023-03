Treta. Ex-BBB detona Nikolas dentro do avião

A ex-BBB e apresentadora de TV Ana Paula Renault sentou-se ao lado do deputado federal bolsonarista novato Nikolas Ferreira (PL-MG) e o detonou. A ‘conversa’ foi gravada por ela. O debate dos dois foi em torno de ‘decoro’ e ‘lacração’.

Veja abaixo.

Bolsonarista Nikolas Ferreira ironiza mulheres trans

Entre extraterrestres e multiverso, Gabriel Santana se aprofunda nas mais diversas camadas da espiritualidade

Entre momentos de meditação e transbordando tranquilidade, Gabriel Santana tem sido um ponto de equilíbrio mesmo quando começa o fogo no parquinho do BBB23. Segundo Paulo Santana, pai do brother, a conexão interior e espiritualidade do ator se tornaram mais fortes por volta dos 16 anos, quando surgiu o interesse pela jornada espiritual. Agora, sua postura no jogo reflete os valores discutidos em casa.

“Gabriel sempre foi um garoto tranquilo e sociável. Com apenas 16 anos, já conversavamos sobre tudo, desde outras dimensões até a existência de vida além do planeta terra. Ele sempre buscou conhecimentos”.

Viagem para dentro

Sem religião definida, tanto Gabriel quanto toda a família Santana absorvem o melhor de todos os mundos. Segundo Paulo, os filhos foram batizados no catolicismo, compreendendo a cultura cristã. Com o tempo, Gabriel começou a estudar um pouco sobre a Doutrina Espírita e algumas doutrinas orientais.

“Mas à medida que Gabriel foi crescendo, começou a compreender que a verdadeira caminhada é para dentro de si e que de nada adianta buscar o que está fora sem antes buscar o que está dentro. E para esse encontro interior, é necessário muito esforço e dedicação”, conta.

Além dessa dimensão

Muito além dos dogmas religiosos, a espiritualidade de Gabriel também interage com o campo da ciência. De acordo com Paulo, pai e filho conversam sempre sobre vida em outras dimensões, outros planetas e também sobre a infinitude do universo, “além de muitos outros temas que concordamos”, afirma.

“Observo que a maioria das pessoas ainda possui a crença de que coexistem a sós no Universo, e que só existe vida na terceira dimensão do planeta Terra. Eu e o Gabriel concordamos que tudo vai muito além do que vemos ou conhecemos aqui”.

Na vida e no jogo

Mesmo sem as práticas de uma religião específica, o pai do ator conta que os bons hábitos espirituais fazem parte da rotina familiar, como a meditação, amor próprio, amor ao próximo e conexão com energias de alta frequência, e pelo que ele observa, permanecem com Gabriel dentro da casa.

“Acredito que ele esteja se conectando com ele mesmo em alguns momentos em que fica em silêncio e escutando a sua voz interior. Talvez não esteja fazendo como normalmente faria, mas acredito que de forma geral, dentro do possível, esteja conseguindo”.

Já sobre as táticas de jogo, Paulo afirma que não dá para separar a estratégia dos reais valores de um ser humano, uma vez que a conexão com a espiritualidade também é representada pela forma como a entendemos e a sentimos, logo a espiritualidade afeta diretamente no posicionamento no jogo. “Acredito que o Gabriel esteja sendo guiado à medida que se conecta com sua própria essência. Lembrando que mesmo assim, ele é um ser humano passível de erros.”

Mais fundo

Para quem, assim como Gabriel, deseja se conectar com sua espiritualidade, Paulo Santana dá dicas do que praticou com o filho. “Ame quem você é e busque entender que Deus é puro amor, não existe castigo, existem sim, leis universais a serem conhecidas e entendidas. Busque entender que não devemos fazer ao próximo o que não gostaríamos que fizessem com a gente, e que todas respostas estão dentro de nós. Logo, é sempre importante escutar a nossa voz interior, a voz que vem do coração.”

Além disso, o pai afirma que é importante estudar assuntos de seu interesse relacionados à espiritualidade e sentir o seu chamado interior. “Progressivamente, o universo vai mostrando os melhores caminhos”.

