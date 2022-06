A Dise de Americana deflagrou, na tarde desta quarta-feira, a “OPERAÇÃO CARIOBINHA”, que tinha por escopo combater o tráfico de drogas nas regiões dos bairros Cariobinha, São Manoel e Residencial Jaguari, todos em Americana.

Durante as investigações desenvolvidas, foi possível apurar quem eram os responsáveis pelo ponto de venda de drogas, quem armazenava os entorpecentes e quem distribuía as drogas e recolhia o dinheiro angariado com a prática criminosa. Foi possível também descobrir o imóvel que era utilizado para o armazenamento dos entorpecentes.

Durante a operação desta quarta, após campana velada pelo local, a equipe conseguiu abordar 03 indivíduos (um de 25 anos, um de 19 e um de 43 – todos desempregados) em frente ao imóvel, que era utilizado como “casa bomba”. Durante a abordagem, inicialmente foram encontradas 18 pedras de Crack, 01 pedaço de Maconha e 01 balança digital.

LEIA TAMBÉM: Policial Militar americanense morre em acidente de moto

Devido às condições de péssima conservação do local, foi solicitado apoio da equipe da ROMU Canil da Guarda Municipal de Americana, que colaborou com o procedimento de faro pelo ambiente. No curso das buscas efetuadas pelo cão, em um sofá velho, foram encontradas 238 Pedras de Crack e R$389,00 em cédulas trocadas. Diante das evidências coletadas no local dos fatos e da prévia investigação, foi dada voz de prisão em flagrante aos 03 indivíduos que estavam na residência.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE de Americana, onde a Autoridade Policial corroborou a prisão. Após adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e posteriormente transferidos para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardam por Audiência de Custódia.