Três homens foram presos na tarde de terça-feira (5)i após roubar uma loja de celular na rua Dom Bosco em Americana. Os criminosos usaram uma arma falsa para ameaçar o proprietário. Eles levaram 10 aparelhos de telefones celulares e R$ 722 em dinheiro.

A PM foi acionada, iniciadas as buscas logo o trio foi localizado. Eles estavam no pátio do supermercado São Vicente em Nova Odessa usaram o carro Monza para praticar o assalto e foram presos em flagrante com um simulacro. Os três ainda devem passar por audiência de custódia. Os produtos do roubo foram avaliados em R$ 18 mil.

