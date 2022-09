Três corpos de homens foram encontrados às margens da Estrada Ivo Macris na manhã desta quarta-feira.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, os três estavam com as mãos e os pés amarrados e tinham perfurações de bala no corpo.

O Corpo de Bombeiros havia sido chamado por volta das 7h para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e se deparou com a cena.

Com informações Policial Padrão