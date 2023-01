As redes sociais se tornaram um criadouro de dicas e hacks que prometem soluções rápidas e, muitas vezes, milagrosas, para todas as áreas da vida. E um dos temas que mais atrai criadores de conteúdo nesse sentido é a beleza, principalmente cuidados com pele, corpo e cabelos. O grande problema é que a maioria das dicas são dadas por pessoas sem formação nenhuma na área e podem, inclusive, prejudicar a saúde da pele e de modo geral.

“A pele é nosso maior órgão e tudo o que passamos nela é absorvido pelo nosso organismo. Por isso, quando um profissional indica produtos para aplicar na pele, ele leva em conta o tipo de pele, o histórico do paciente e, claro, orienta o uso de produtos testados dermatologicamente e aprovados pela Anvisa. Apesar de parecerem coisas simples e inofensivas, muitas dicas ‘caseiras’ podem causar problemas à pele do paciente, porque os ativos nem sempre são seguros para essas aplicações. Além disso, temos algumas trends muito bizarras com riscos reais para a saúde como um todo”, pontua a biomédica, especialista em saúde estética e mestre em Ciências Farmacêuticas, Ana Clara Brathwaite.

Pensando em orientar as pessoas, Ana Clara separou algumas considerações sobre três trends que viralizaram nas redes sociais e classificou as dicas em SIM, TALVEZ e NUNCA. Acompanhe abaixo

SIM – Mergulhar o rosto em água com gelo para combater o inchaço

Prática que conquistou famosas, como Victoria Beckham, a técnica de skin-icing (congelamento da pele, em tradução livre) caiu nas graças dos TikTokers ligados em beleza, mas não tem nada de novidade. “Assim como no corpo, no rosto também temos tendência a reter líquidos, o que causa inchaço.

Como o gelo é anti-inflamatório, ele diminui o calibre dos vasos sanguíneos e reduz o edema e a vermelhidão na pele assim que acordamos. Esse truque faz sentido e poderia ser substituído por uma drenagem facial com rolos de jade ou de metal. Como seu uso não causa nenhum efeito colateral negativo para a saúde da pele, minha indicação é ‘sim’“, diz Ana Clara.

Talvez – “Sanduíche de umidade” para reter hidratação da pele

A técnica veio de fora com o nome de “moisture sandwich” e consiste em um processo de aplicação de produtos na pele úmida, e em camadas, para reter a água e melhorar a hidratação da pele. A técnica é útil para peles desidratadas, secas ou sem vitalidade e, segundo Ana Clara, faz sentido para essa finalidade, mas não funciona para tudo, depende da demanda da pele dentro da rotina de skincare.

“Quando falamos de moléculas hidrofílicas, ou seja, que tem afinidade por água, como o ácido hialurônico, isso faz sentido e a água termal pode ser usada nesses casos. Mas, no caso de produtos com moléculas lipofílicas, que tem afinidade por óleos, como seria o caso do ácido retinoico e seus derivados como o retinol, isso não funciona porque água e óleo não se misturam. No segundo cenário, usar a técnica acabaria criando uma barreira na pele e esses produtos penetrariam menos. Então, para essa dica minha orientação seria ‘talvez’“, avalia a biomédica.

Nunca – Máscara de sangue menstrual no rosto para rejuvenescimento

Mesmo sem nenhuma evidência científica e contraindicação médica, muitas mulheres utilizam o sangue menstrual como máscara facial buscando rejuvenescimento e prevenção de rugas. Além dos problemas relacionados à higiene, o sangue menstrual nada mais é do que células do útero que descamaram e causaram a menstruação porque não houve gestação. Ele é composto de células epiteliais e sanguíneas, mas como qualquer fluido corporal, esse sangue é muito propício à contaminação de microrganismos.

“O útero e a vagina têm bactérias normais e benéficas que, quando em boa simbiose, protegem o nosso corpo. Mas, pegar um sangue menstrual, composto por células epiteliais que descamaram do útero e entraram em contato com a vagina, e colocar em contato com um ambiente que não é propício para elas, como a nossa pele, pode desencadear ou piorar a contaminação por bactérias ou fungos. Pode ainda causar piora em peles já lesionadas e estimular o aparecimento de acne em quem já tem tendência, porque o sangue é material biológico e contamina facilmente outra região que entra em contato. Contraindico completamente o uso, pelo risco e por não trazer nenhum benefício para a pele, então para essa dica, minha orientação seria ‘nunca’“, finaliza Ana Clara.