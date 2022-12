Americana receberá nesta quinta-feira (15), por volta das 22h, o “Trem Iluminado de Natal – Rumo 2022 “, na Estação Cultura (antiga estação ferroviária), na Avenida Dr. Antonio Lobo, no Centro. A composição é da concessionária do transporte ferroviário, a Rumo Malha Paulista. O evento tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana.

O trem sairá da Estação de Rio Claro às 19h, com destino à Estação Cultura de Americana, onde ficará até às 19h do dia 16, com destino a Campinas.

No trajeto a Americana, o Trem Iluminado de Natal fará passagens por Santa Gertrudes, Cordeirópolis e Limeira.

“Será um evento muito bonito, pois a composição vem toda iluminada, uma atração especial, valorizando o espaço da Estação Cultura, resgatando a lembrança das viagens de trem e a inspiração da época natalina”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Para quem for prestigiar o evento, é importante tomar alguns cuidados para a segurança, como não subir nos trilhos; não cruzar os trilhos com o trem em aproximação; respeitar uma distância mínima de 3 metros; não tocar ou tentar subir no trem; estar sempre em local seguro para fazer vídeos ou fotografias.