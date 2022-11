O “Trem Iluminado de Natal Rumo 2022” vai passar por Americana no dia 15 de dezembro, com chegada prevista para às 22h, na Estação Cultura (antiga estação ferroviária), na avenida Dr. Antonio Lobo, no Centro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana.

Segundo a Rumo Malha Paulista S.A., concessionária de transporte ferroviário de cargas, o trem sairá Estação Ferroviária da Paulista, em Rio Claro, no dia 15, às 19h, com destino à Estação Cultura de Americana, onde a composição ficará até às 19h do dia 16, com destino a Campinas.

No trajeto a Americana, o Trem Iluminado de Natal fará passagens por Santa Gertrudes, Cordeirópolis e Limeira, de acordo com o responsável pelo setor de Relações Governamentais da concessionária, Marcelo Rodrigues.

“Será um evento muito importante para o município, pois a composição vem toda iluminada, uma atração especial, valorizando o espaço da Estação Cultura, resgatando a lembrança das viagens de trem e a inspiração da época natalina”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

A Rumo faz algumas recomendações à população que irá prestigiar o evento. É de fundamental importância que os participantes respeitem as regras básicas de convívio seguro com a ferrovia, como não subir nos trilhos; não cruzar os trilhos com o trem em aproximação; respeitar sempre uma distância mínima de 3 metros; não tocar ou tentar subir no trem; estar sempre em local seguro para fazer vídeos ou fotografias.

Foto Portal Novo Momento