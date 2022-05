Foto Cláudio Mariano / Santa Bárbara em Foco

O trecho da SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste, sob o viaduto em reforma na Rodovia Luiz Ometto (SP-306), ficará interditado por 15 dias para andamento das obras. O local foi interditado para a passagem de veículos no dia 24 de setembro de 2021, depois que um caminhão colidiu contra o viaduto no dia 17 do mesmo mês.

A interdição será das 9h às 15h , todos os dias, na via sentido Americana. Após esse período, a interdição será na via sentido Piracicaba. A conclusão total da obra ainda deve levar aproximadamente 30 dias.

