Em virtude de um vazamento, a Rua Floriano Peixoto, no Centro, foi interditada entre as ruas Riachuelo e Quinze de Novembro. A interdição para o tráfego de veículos deve se estender para a manhã desta quinta-feira (15), período programado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, para realização do reparo.

A alternativa para o motorista que segue pela Rua Riachuelo sentido Praça Central é acessar as ruas General Câmara e Santa Bárbara. Já para quem segue sentido Praça pela Rua Quinze de Novembro, o acesso é pela Rua Floriano Peixoto.

O DAE solicita a atenção dos motoristas e pede a compreensão por ser uma via de grande movimentação de veículos e pedestres.