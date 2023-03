TRE decide manter Thiago Brochi como vereador após ação de suplente

TRE. O vereador e presidente da Câmara de Americana Thiago Brochi (sem partido) obteve vitória na justiça no caso em que o suplente do PSDB Renan d’Angelo pedia sua cadeira. Brochi deixou o PSDB, o que motivou Renan a ingressar com pedido para perda do mandato de Brochi por desfiliação partidária sem justa causa.

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que julgou improcedente a ação de Renan, é do juiz Marcio Kayatt, que alegou que a saída de Brochi contou com a anuência da executiva municipal e estadual. Ainda cabe recurso.

SAIBA MAIS: Renan entra com pedido da cadeira de Thiago Brochi

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento