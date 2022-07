O rejuvenescimento íntimo feminino é um procedimento estético que influencia não apenas positivamente na saúde, mas principalmente por trazer um sentimento de amor-próprio e de cuidado. Mesmo não sendo tão conhecido como outros tratamentos, ele é indicado para qualquer mulher que tenha acima de 18 anos que tem problemas na região vaginal.

De acordo com Dinare Novais, que é Estetacosmetóloga e especialista em rejuvenescimento íntimo, esse procedimento serve para mulheres que se sentem incomodadas com a flacidez da vulva, principalmente em mulheres acima dos 30 anos.

“É um tratamento pouco falado, ou pouco demonstrado, devido a não exposição da imagem, como hoje trabalhamos muito a imagem através das redes sociais, esse é um tratamento que dificilmente poderá ser postado, pois trata-se de uma área íntima, fugindo um pouco da ética pessoal”, explica Dinare.

Nos últimos tempos o assunto começou a ser muito repercutido por conta da procura por parte de celebridades e pessoas públicas, como Maíra Cardi, Deolane Bezerra, Geisy Arruda e Viviane Felício, mãe de Viih Tube. Internacionalmente, a britânica e ex-Spice Girl Melanie B, ou Mel B, chegou a falar da importância desse procedimento em sua autoestima em autobiografia lançada recentemente.

Segundo a especialista, é um tratamento bastante procurado, porém sua divulgação se torna restrita por ser algo íntimo. Ainda de acordo com Dinare, o tratamento é indolor, eficaz e que gera resultados notórios logo na primeira sessão.

“O tratamento traz um rejuvenescimento para uma área muito delicada e de extrema importância para a mulher, pois muitas ainda se sentem vergonhosas por expor sua região. Ele vai resolver a área da flacidez e envelhecimento precoce, dando assim um aspecto mais jovem a sua região íntima, já que o problema cria situações de desconforto e retração na hora H, devido o aspecto envelhecido da vulva”, disse ela.

Para quem tiver interesse, basta procurar uma avaliação de um profissional habilitado, que deverá montar um protocolo adequado para a situação da paciente e acompanhar todo o processo. Ainda segundo Dinare Novais, o procedimento é indicado uma vez ao mês e após o procedimento é aconselhável evitar o uso de roupas apertadas, exposição solar e realizar a depilação, seja qual for, somente após 15 dias do tratamento.

“O processo é realizado através de uma anamnese desse paciente, no qual vai conhecer melhor os seus hábitos. Após essa avaliação iniciamos o processo com produtos nanotecnológicos com ativos firmantes e vitamínicos, na junção de alguns equipamentos que contribuem com os resultados, após a finalização, acompanhamos todo processo home care”, finalizou.