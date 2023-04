Tratamento de cachorro alcoólatra vira notícia no Reino Unido

Um labrador de dois anos de idade está em tratamento por dependência alcoólica no Reino Unido. Coco, como é chamado, foi resgatado após a morte do seu tutor, junto a outro cachorro. Eles foram levados para a instituição Woodside Animal Rescue Trust, que divulgou a triste história do cão no Facebook.

Segundo relatos da equipe que cuidou do animal, o dono permitia que Coco consumisse álcool antes de dormir.

Os dois cães resgatados estavam indispostos logo que resgatados e demorou um pouco para que os profissionais entendessem as crises de abstinência. O segundo cachorro não resistiu.

Coco começou a se recuperar após ficar sedado por semanas para que o vício pudesse ser contido.

Ele ainda está em tratamento, até ser encaminhado para adoção.

