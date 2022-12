Vai curtir as férias na praia ou interior de São Paulo e não quer deixar o pet aos cuidados de outra pessoa. Para quem não se desgruda do animal de estimação e vai viajar em uma das linhas de ônibus rodoviárias intermunicipais do Estado de São Paulo, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo recomenda atenção às regras estabelecidas pela legislação para poder embarcar com o pet sem ter transtornos.

De acordo com a Portaria ARTESP nº 15 de agosto de 2012, o transporte dos pets limita a apenas dois animais em cada viagem, transportados em caixa adequada e ao lado do dono. A exceção é válida somente para o cão-guia, que acompanha o deficiente visual e, portanto, não é contabilizado neste limite. É importante também que os animais estejam devidamente identificados e tenham os documentos de vacinação em dia.

É preciso ficar atento ao que determina a legislação em relação ao porte do animal. De acordo com o estabelecido pela portaria, a viagem de animais nos ônibus rodoviários intermunicipais de São Paulo só é permitida para pets com até oito quilos de peso. Além disso, o tutor deverá pagar tarifa regular para que possa levar o seu bicho de estimação na poltrona ao seu lado.

“Muitos passageiros gostam de viajar levando os seus animais de estimação, porém, algumas regras devem ser seguidas para evitar surpresas desagradáveis na hora do embarque. Estar atento às regras garante um passeio tranquilo e confortável.”, afirma Reonaldo Raitz Leandro, Superintendente da Área de Fiscalização da Diretoria de Procedimentos e Logística da ARTESP.

Atestado do animal

Antes do embarque, o proprietário deve ter em mãos um atestado que comprove as boas condições de saúde do animal. Por isso, é exigido a apresentação do Atestado Sanitário, que deve ser emitido, no máximo, três dias antes da viagem, assinado por um médico veterinário registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde reside o animal. Além disso, é solicitada a comprovação da vacinação antirrábica, que também deve ser apresentada pelo dono do animal e é fundamental durante as viagens em ônibus rodoviário.

Para deixar os animais mais confortáveis, especialmente os gatos, a indicação é acomodá-los em caixa de transporte à prova de vazamentos, confeccionada em fibra de vidro, com medidas de até 41x36x33 centímetros. Nos pontos de parada durante a viagem, é necessário que o tutor fique responsável por higienização adequadamente o recipiente.

Animais ferozes e peçonhentos

Já para os animais de grande porte, ferozes e peçonhentos não há permissão para embarque, uma vez que comprometem a segurança e conforto dos demais passageiros. Já para transportar animais silvestres da fauna brasileira ou exótica, é necessário que seja apresentada a autorização de trânsito do IBAMA.

Para saber mais sobre as regras sobre viagem em ônibus intermunicipal com animais acesse aqui.

Confira algumas dicas de bem-estar dos pets para uma viagem tranquila

Garantir o conforto e segurança dos animais de estimação é um dever de seu tutor durante a viagem. Por isso, separamos algumas dicas podem ajudar nesse momento: