A Transparência Eleitoral Brasil apresenta o terceiro e último comunicado da missão de observação eleitoral das eleições gerais de 2022.

Já enfocando a etapa final da jornada eleitoral, nos foram encaminhados aproximadamente 457 informes, sendo cada um deles referente a uma seção eleitoral.

Ao contrário do que ocorreu no 1° turno, não houve filas para a conclusão do dia da votação. Os centros de votação na última parte da tarde já se encontravam vazios, permitindo a conclusão do dia da votação no horário previsto das 17:00.

Em termos de acessibilidade, de acordo com os formulários enviados pelos 1

observadores, em 73 seções eleitorais não havia plena garantia de acesso para pessoas com deficiência, sendo que em outras 384 havia condições de acessibilidade. A Transparência Eleitoral Brasil analisará todos os casos reportados para verificar quais os elementos que possam ter prejudicado a emissão do voto de pessoas com deficiência.

Houve relatos de 53 casos de problemas de falhas na urna eletrônica ou de algum aparato relacionado. Os principais casos foram solucionados por meio da reinicialização da urna. Traremos maiores detalhes no relatório parcial a ser divulgado em 48 horas após o dia da votação.

A Missão relatou casos de eleitores que foram impedidos de votar. Em um total de 25, as principais razões foram: (i) localização errada da seção que a/o eleitor/a deveria votar; (ii) falta de documento de identificação, de acordo com a legislação eleitoral.

Também foram observados 5 casos de mesários com acessórios que pudessem relacioná-los com alguma candidatura.

Também foram reportados casos em que fiscais de partido se opuseram à presença de observadores. Todas as situações foram esclarecidas por meio de diálogo, tal como os observadores da TE Brasil são orientados.

Sobre as denúncias relacionadas à atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Transparência Eleitoral Brasil está em contato com autoridades eleitorais estaduais para averiguar mais detalhes. Recomendamos à toda a sociedade que reporte os casos, principalmente aqueles ocorridos a partir das 16:00 deste domingo, à plataforma www.vototransparente.com.br, aportando elementos que colaborem com o esclarecimento do episódio.

Não houve nenhum relato sobre incidentes envolvendo celulares nas seções eleitorais.

A Transparência Eleitoral Brasil convoca a sociedade para que esperem os resultados oficiais a serem divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e que confiram as informações que tenham contato a partir de fontes confiáveis e oficiais.

A organização também informa que já acompanha a conclusão dos trabalhos do dia da

votação, com a transmissão de dados e a totalização dos votos. Estas informações

constarão no relatório parcial a ser divulgado até terça-feira (01/11).

Agradecemos a toda a equipe de observadores que dedicaram o seu tempo durante toda a jornada eleitoral, assim como toda a sociedade que acompanhou a divulgação dos boletins referentes à Missão de Observação Eleitoral Nacional 2022.