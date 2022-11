Com o resultado da eleição, o estado de São Paulo se prepara para mudar de governo depois de mais de 20 anos de gestão do PSDB. Agora é o momento de transição, em que o governo atual fornece à equipe do governador eleito os detalhes referentes ao orçamento do estado, investimentos em andamento, entre outras informações. Para esse processo, Rodrigo Garcia escalou Marcos Penido, secretário de governo, e Tarcísio de Freitas indicou o empresário Guilherme Afif Domingos, responsável por seu plano de governo.

Francisco Gaetani, especialista em políticas públicas e membro da governança do Movimento Pessoas à Frente, define a transição de governo como o check-out de quem sai e o check-in de quem entra. Para ele, esse processo deve ser tranquilo e cordial no estado de São Paulo. “O fato de Rodrigo Garcia ter apoiado a candidatura de Tarcísio de Freitas no segundo turno ajuda muito o processo de transição.”

Além disso, o especialista destaca que momento de transição de governo é também o período de formação das equipes. “É fundamental valorizar o quadro de pessoal, tanto dos permanentes, como dos indicados politicamente para que o serviço público tenha uma gestão de pessoas equilibrada e com equipes multidisciplinares.”

Sobre o Movimento Pessoas à Frente

O Movimento Pessoas à Frente tem a convicção de que uma boa gestão de pessoas no setor público é central para transformar o país. O Movimento é suprapartidário, e busca construir coletivamente diretrizes e evidências com objetivo de contribuir para uma gestão mais efetiva do Estado brasileiro, que entregue melhores serviços e políticas públicas para a população. Além disso, o Movimento ajuda a construir e viabilizar propostas que criem melhores condições de trabalho para gestores públicos, com foco em lideranças. O Movimento é mantido pela Parceria Vamos, formada por Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org. e conta com especialistas, parlamentares, integrantes dos poderes públicos federal e estadual, sindicatos e terceiro setor com visões políticas, sociais e econômicas plurais. Saiba mais em movimentopessoasafrente.org.br/.