Um homem que estava traficando próximo a um trailer de lanches na noite desta terça-feira perdeu o material de venda em Santa Bárbara d’Oeste. O rapaz acabou detido pelos agentes no caso que aconteceu no Conjunto Roberto Romano por volta das 23h30 e foi atendido pela equipe da Guarda Municipal Sub Insp. Lacerda e GMs Ferreira, Edmilson e Gesiel. Abaixo a descrição feita pelo time da Guarda.

A equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo bairro Conjunto Romano em local esse muito conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Em dado momento eles entraram na rua Hilda Heleno de Oliveira, próximo a um trailer existente pela praça pública. O homem que estaria no ‘ponto’, ao avistar a equipe saiu de perto de um veículo estacionado e seguiu sentido aos fundos do trailer. Ele foi acompanhado pela equipe e foi visto ele tirando uma embalagem plástica do short e dispensando sobre o telhado do comércio. O rapaz foi abordado logo em seguida e identificado como D.R de 35 anos .

Durante busca pessoal localizado consigo a quantia de R$ 16, e já no telhado onde ele dispensou o objeto foi localizado uma embalagem plástica contendo 49 pinos de cocaína. Mediante os fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo, sendo algemado conforme decreto federal 8.858/16 por receio de fuga, e sendo apresentado pelo plantão policial onde foi narrado os fatos para autoridade competente que formando sua convicção jurídica autuou o indivíduo em flagrante delito por infringir o art 33 da lei 11.343/06, onde o mesmo foi liberado para responder pelo crime em liberdade.