O tráfico de drogas se deu mal na noite deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe do sub Inspetor Lacerda e GMs Ferreira e Edmilson efetuou a abordagem por volta das 19h15 na esquina da av Rafard com rua Analândia no jardim São Joaquim.

A equipe de Apoio Tático fazia patrulhamento preventivo pelo bairro e, em local de intenso tráfico de drogas, foram abordado dois homens, sendo um identificado como C.O.L., 43. Durante busca pessoal localizado em suas mãos 7 buchas de maconha, 1 pino de cocaína na boca e outro pino ao lado de seu pé, e no seu bolso a quantia de R$ 48 em notas diversas.

Com o rapaz que estava de moto nada de ilícito foi localizado. Indagado C. informou que as drogas seriam para seu uso, já o outro relatou estar ali pedindo informações, e após foi liberado.

Durante varredura próximo onde eles estavam a equipe localizou um kit contendo 26 porções de maconha, mas C. alegou desconhecer.

Diante dos fatos C. e toda droga e dinheiro foi apresentado junto ao plantão policial onde relatado os fatos para autoridade competente que deliberou pela b.o de porte de drogas, liberando o indivíduo.