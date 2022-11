O tráfico de drogas sofreu novo revés no bairro São Fernando, periferia de Santa Bárbara d’Oeste. Ação da Guarda Municipal- time Apoio Tático 1- 🚨Inspetor Sandrin e 🚨GMs Ferreira e 🚨 Reis- terminou em apreensão de drogas no meio da tarde desta segunda-feira véspera de feriado. Os GMs atuaram na rua Antônio Miranda Filho- oposto a uma área pública do bairro por volta das 15:50.

Ninguém foi preso

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

Abaixo a síntese da ação:

A equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo bairro São Fernando local de intenso tráfico de drogas. Foram visualizadas algumas pessoas pelo local dos fatos. Ao notarem a presença da viatura saíram andado não sendo possível identificar, foi então feito uma busca no local e localizado em meio a materiais de reciclagem uma sacola contendo em seu interior 221 pedras de crack e 150 porções de cocaína.

Diante dos fatos toda droga foi apresentada junto ao plantão policial onde foi apreendida.