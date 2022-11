ZANAGA. Equipe de ROCAM realizava patrulhamento na Avenida Cecília Meireles, quando avistou dois indivíduos, que ao notarem a presença policial, se dividiram, sendo que o sindicado 01 adentrou em um bar. Com isso, foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo localizadas 6 porções de cocaína, 5 porções de crack e a quantia de R$ 188,10 reais em seu bolso. Indagado, declarou estar na prática do tráfico de drogas. Abordado também o sindicado 02 que declarou que foi comprar a droga do sindicado 01 e que seria usuário, sendo encontrado consigo, 2 porções de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao sindicado 01, pelo crime do art. 33 da Lei, 11.343/06, feito contato com os responsáveis legais (tinham 17 e 15 anos) e conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, onde os sindicados permaneceram à disposição da justiça.

ROMANO. Em patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano, a equipe avistou um motoboy entregando algo para outra pessoa. Realizada a abordagem, momento em que o indiciado empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado em uma área de mata, próxima do local. Na tentativa da fuga, o indiciado dispensou uma pochete contendo 100 (cem) pinos de substância aparentando ser cocaína, 12 (doze) porções aparentando ser crack e a quantia de R$ 350,oo (trezentos e cinco reais) em espécie. Realizada busca pessoal no indiciado, sendo localizada a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie e 19 (dezenove) porções de maconha. No local em que a equipe visualizou os dois indivíduos, foi dispensado, no solo, pelo indiciado, 05 (cinco) porções de maconha envoltas em papel alumínio. A testemunha informou que estava comprando uma porção de maconha, sendo submetido à busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porém, localizado apenas a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), proveniente do troco recebido pela compra que faria. Conduzidos ao 1º DP, onde o indiciado permaneceu preso.