O tráfico de drogas sofreu mais uma derrota no bairro Nova Conquista em Santa Bárbara d’Oeste. A ação da Guarda Municipal aconteceu por volta das 16h desta sexta-feira na rua Olímpio Campagnolo n°99. O time Apoio Tático 01 🚨Inspetor Sandrin e 🚨GMs Ferreira 🚨 Reis e 🚨Sernajoto (Estagiário). O inusitado do caso foi que as drogas estavam escondidas em uma carroça.

Abaixo o relato dos GMs

.

🛑 TRÁFICO DE DROGAS

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Fé, local muito conhecido pelo intenso comércio de drogas. Na rua foi avistado indivíduo no final da rua próxima a área verde e ao notar a presença da equipe saiu andando e dispensou algo dentro de uma carroça, sendo de pronto abordado e identificado como T.S de 23 anos , e em busca pessoal localizado no bolso da bermuda a quantia de R$184 em notas diversas e uma porção de maconha.

Na carroça foi localizado um saquinho plástico contendo entorpecentes sendo 55 porções de maconha, 25 pedras de crack e 13 pipetas com cocaína. Ele foi indagado e confessou que o dinheiro era proveniente da venda e a droga era de sua propriedade, e estaria na prática de tráfico de drogas devido ter que pagar contas, e teria assumido o horário fazia pouco tempo.

A equipe continuou as buscas pela área verde e localizou em meio a entulhos uma outra sacola plástica com mais entorpecentes com embalagens semelhantes, sendo 112 porções de maconha e 39 pedras de crack, que o perguntado sobre essas drogas o indivíduo negou desconhecer.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e apresentado junto ao plantão policial onde após relatados os fatos para autoridade policial, que deliberou pela prisão em flagrante delito por tráfico de drogas , permanecendo pela cadeia local à disposição da justiça.