A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu drogas no começo da madrugada desta quarta-feira no bairro Santa Fé em uma área conhecida pelo tráfico. Um homem foi detido e razoável quantidade de drogas apreendida. A equipe do Inspetor Sandrin e GMs Ferreira, Reis e Edmilson fazia a ronda por volta dos 0h45min

na rua Olímpio Campagnolo n°100.

Abaixo o descritivo relatório da GM

.

🛑 TRÁFICO DE DROGAS

.

.Síntese:

.

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pela rua Olímpio Campagnolo, local esse de intenso tráfico de drogas e no final da rua um homem que, ao avistar a viatura empreendeu fuga. Ele entrou na residência de número 100. A equipe saiu no encalço do suspeito e a princípio não o localizou, porém continuando a varredura foi logrado êxito em localizar o indivíduo ao lado de um tanque, sendo identificado como O.R.P de 25 anos,que em busca pessoal com ele uma embalagem plástica contendo 35 pedras de crack,24 porções de maconha, 24 pipetas de cocaína, a quantia de R$ 110 em cédulas diversas e R$ 25,50 em moedas.

Próximo a ele embaixo de um tanque escondido em roupas sujas foi localizado mais drogas sendo 187 pipetas de cocaína, 120 pedras de crack e 102 porções de maconha idênticas as drogas que estavam com ele.

Foi indagado sobre as drogas e dinheiro e nos confessou ser de sua propriedade todos os entorpecentes localizados e estar na prática de tráfico de drogas,tendo assumido horário na “biqueira” às 0h e encerrando as 7h.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão,sendo apresentado junto ao plantão policial onde foram narrados os fatos para autoridade policial que após formar sua convicção jurídica ratificou a voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas, ficando o indivíduo pela cadeia local e a disposição da justiça.