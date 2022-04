Um homem de 30 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 16h30, no jardim Ipiranga, em Americana acusado de tráfico de drogas. De acordo com a Guarda Municipal de Americana (Gama) , ele foi abordado durante patrulhamento da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) no cruzamento das ruas do Alumínio e Igaratá.

Na busca pessoal foram encontrados valores em dinheiro e diversas pedras de crack divididas em quatro kits. O abordado confessou estar na venda de drogas desde ao meio dia e que seria a primeira vez que vendia naquele local.

Alegou ainda que já esteve preso pelo crime de trafico de drogas. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso.

