A Guarda de Santa Bárbara d’Oeste fez um balanço do ano de 2022 sobre o tráfico de drogas no município. No levantamento, a corporação destaca a atuação da cadela Tandera. Os agentes também chamam a atenção para a participação cada vez maior de adolescentes na prática desse crime. Veja a nota:

É importante mobilizar toda comunidade, os governos, a sociedade civil e as partes interessadas a tomarem medidas urgentes para proteger as pessoas, inclusive fortalecendo a prevenção ao uso de drogas e minimizando o intenso comércio e rentável que é o tráfico de drogas.

Este segmento recruta cada vez mais adolescentes e jovens.

Neste ano de 2022 a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste auxiliando as demais forças de Segurança Pública atuou também no combate à este eixo que movimenta a criminalidade no âmbito municipal.

Durante o ano foram apresentadas várias ocorrências envolvendo dentre elas diversas com drogas, sendo elas: atos infracionais, portes de drogas, tráfico de drogas e apreensões de drogas.

Dentre estas ocorrências destacamos uma personagem que vem reforçando o bom trabalho desenvolvido pelos patrulheiros da instituição e no trabalho preventivo.

Eis, que destacamos os bons préstimos da Cadela de faro Tandera, filha da Cadela Jade do Canil barbarense, que localizou neste ano a quantia de 50 kilos de drogas : maconha,cocaína,crack e LSD.