Homem vendia droga na oficina (tráfico)

Dois casos de tráfico de drogas foram registrados pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta terça-feira. O primeiro caso foi no jardim Santa Fé e o segundo em uma oficina mecânica no Planalto do Sol 2. Os dois casos foram denunciados por populares aos GMs.

1o Caso- VIATURA 60 GMs JOSÉ e VILLALON

DATA:24/01/23

HORA:23:50

LOCAL:RUA HELENA P. DE SOUZA SACERDOTE N°51, SANTA FÉ.

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento pelo pq zabani, fomos solicitados por um transeunte o qual preferiu manter sua identidade preservada, o qual nos informou que L.P.S 24 anos de idade teria adentrado a sua residência rapidamente na posse de 2 sacolas plásticas supostamente com entorpecentes, após tomar conhecimento de tal fato, intensificamos o patrulhamento pelo bairro quando visualizamos L. Próximo a sua residência o qual foi submetido a busca pessoal onde nada de ilícito foi localizado, porém durante a entrevista em um primeiro momento negou a veracidade da denúncia posteriormente acabou confessando estar guardando entorpecentes no fundo de sua residência franqueando a entrada da equipe bem como indicando sob algumas roupas que estavam pelo chão 2 sacolas onde foi localizado:

– 14 kits de cocaina contendo 193 eppendorfs.

– 5 kits de maconha contendo 139 porções

– 12 kits de crack contendo 156 pedras.

Para minimizar o risco de fuga, foi utilizado algemas conforme D8858/16 onde a ocorrência foi apresentada pelo plantão policial sendo ratificada a prisão em flagrante de L. Por tráfico de drogas conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

VEJA MAIS- Autor de feminicídio tem prisão decretada

2o Caso TRÁFICO DE DROGAS

Subinspetores MORAIS e CLEBER

GMs DIVALDO, DAMACENO, BUENO e PEDROSO

LOCAL: AV CHARLES KEESE DODSON, 1611, PLANALTO DO SOL II

DATA: 24.01.2023

HORÁRIO: 20:40

Os patrulheiros Subinspetor Morais, Divaldo e Bueno em patrulhamento pela Av Pedroso foram solicitados por munícipe que pediu para ter sua identidade preservada informando que , pela oficina mecânica existente no local residia um indivíduo que estaria vendendo drogas constantemente causando incômodos na região .

Diante a denuncia foi solicitado a viatura com Subinspetor Cleber, Damaceno e Pedroso tendo logo após deslocado ao local onde foi observado um indivíduo entregando algo para outro em uma motocicleta na área externa da oficina , de pronto foi tentado abordagem sendo que o indivíduo na motocicleta deixou rapidamente o local não sendo possível a abordagem , o outro indivíduo correu para dentro do local tentando fechar a porta sendo acompanhado pelos patrulheiros Subinsp Morais e Subinsp Cleber que impediu o fechamento da porta tendo o indivíduo se evadido para o segundo andar da oficina onde ao ser localizado estava jogando objetos por sobre o muro sendo de imediato detido e identificado como L.C.C., 34 anos, eletricista de auto que ao ser questionado informou ter jogado drogas por sobre o muro, pois estaria na prática de tráfico. O mesmo ainda informou que havia mais no interior do quarto onde dormia sendo localizado ao todo 2 tabletes de maconha ( 1,077kg ), 25 porções de maconha ( 569g ), 96 comprimidos de êxtase, 102 micro pontos de LSD, 3 porções de cocaína 104 tubos para lança perfume, 4 frascos de anabolizante, 2 balanças de precisão , 2 sacos com substância para mistura e prensagem da maconha, diversas embalagens para venda fracionada e 1 réplica de pistola.

Em diálogo com L. o mesmo informou estar na prática de tráfico para levantar um dinheiro extra, que também é usuário e vende as drogas sintéticas em baladas rave pela região.

Diante os fatos foi dado voz de prisão pela prática de tráfico de drogas e conduzido ao plantão policial onde a autoridade de plantão ao tomar conhecimento dos fatos ratificou a voz de prisão recolhendo L.C.C. na cadeia pública local onde permanecerá a disposição da justiça.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento