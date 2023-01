Tráfico e programa em salão desocupado na rua Carioba caem pra Gama

Equipes da Gama realizaram uma operação denominada Azul Marinho lideradas pelos Instrutores de Policiamento Geraldo, Cordeiro e Inspetor Dorcilio, visando coibir o tráfico de drogas na região da Rua Carioba, local que segundo denúncia, um estabelecimento (salão) que se encontra desocupado, estaria sendo invadido por traficantes, usuários de entorpecentes e para utilização de programas amorosos.

Diante da denuncia, as equipes foram até o local, onde depararam com quatro pessoas, sendo duas sexo feminino e duas sexo masculino. Realizado busca pessoal nas partes, nada ilícito foi encontrado, foram realizados buscas com apoio do cão de faro no interior do imóvel, porem não foi localizado drogas.

Em pesquisa sobre os antecedentes criminais das partes abordadas, foi constatado que todos eram criminais nos artigos 155, 33, dentre outros.

Por conta da quantidade de lixo no local, o fato será comunicado aos órgãos competentes, bem como o proprietário do imóvel que será notificado sobre as irregularidades.

