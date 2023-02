Tráfico dentro do salgadinho em Americana

Agora o tráfico aposta em salgadinhos.

Polícia Militar de Americana apreendeu um adolescente de 15 anos que escondia drogas em um pacote de salgadinhos. A estratégia é vender droga no ambiente mais jovem. O caso aconteceu na tarde de sábado (4) no bairro Jardim da Paz, em uma pista de skate. Nesta terça-feira (7), a PM deteve mais um adolescente de 15 anos por tráfico na mesma pista de skate.

De acordo com a PM, a equipe flagrou o menor em uma pista de skate na Rua União. Ele estava com um pacote salgadinhos que tinha um volume diferente do usual. Os policiais foram checar e descobriram que o pacote continha drogas. No total, havia 32 porções de cocaína e 21 de maconha, além de embalagens e R$ 23.

O menor foi apresentado no plantão policial, mas acabou liberado à responsável legal após registro da ocorrência.

SKATE DESTA TERÇA



Nesta terça-feira (7), a PM deteve mais um adolescente de 15 anos por tráfico na mesma pista de skate. Ele estava mexendo em um monte de gramas secas, só que tentou fugir quando percebeu a aproximação dos policiais.

A equipe o abordou e na revista encontrou dois pinos com cocaína, um celular e R$ 20. Já na grama, havia mais 22 porções de cocaína iguais a que estavam com o suspeito e quatro porções de maconha. O menor confessou o tráfico e novamente a polícia apresentou o caso no plantão policial. O delegado registrou o ato infracional e liberou o adolescente.

