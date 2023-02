Tráfico. Conseguiram fugir, mas perderam o Chevetão

Equipe da Guarda Municipal de Americana, em Operação Azul Marinho pelo bairro Jardim dos Lírios, na tarde desta quinta-feira, visando coibir a prática de tráfico de drogas, apreendeu drogas e um veículo utilizado na prática do crime.

Segundo os agentes, na Rua do Gavião, um veículo Chevette estava estacionado com três indivíduos no interior. Ao avistarem a equipe, saíram do veículo e correram, não sendo possível a abordagem.

LEIA TAMBÉM: Carro roubado foi parar na casa fantasma

No veículo, havia no console uma bolsa pequena preta, contendo a quantia de R$658,00 reais em dinheiro, 56 pedras de crack e alguns documentos pessoais, possivelmente dos indivíduos que se evadiram.

Os fatos foram narrados à autoridade policial, que apreendeu o entorpecente e o dinheiro. O veículo foi recolhido ao pátio municipal.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento