O tráfico de drogas ‘comia solto’ em um condomínio de Santa Bárbara d’Oeste, mas ação da Guarda Municipal terminou com o ‘comércio’. A equipe de Apoio Tático 1- 🚨Inspetor Sandrin e 🚨GMs Ferreira e 🚨 Reis desfez o movimento por volta das 16h30 na região da avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, no Parque do Lago. O material estava em uma área verde.

Abaixo a síntese descrita pelos GMs:

A equipe tática fazia patrulhamento preventivo na região do Parque do Lago, mais especificamente no condomínio Graviola. O ponto alvo é conhecido como de intenso o tráfico de drogas. Nesta quinta-feira foi feita uma busca no local no intuito de localizar entorpecentes e foi logrado êxito em encontrar uma sacola suspeita. A sacola estava escondida em uma área verde que fica em frente ao condomínio. Nela foram encontrados 111 porções de maconha, 67 pedras de crack e 146 pinos de cocaína.

Diante dos fatos toda droga foi apresentada junto ao plantão policial onde foi apreendida.