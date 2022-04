O tráfico de drogas na Cidade Nova tem um a menos Santa Bárbara d’Oeste. Um homem foi detido quando passava drogas no final da tarde deste sábado. A equipe de Apoio do Sub inspetor Campos e GMs Campos, Villalon e Andrade fazia a patrulha na rua Belém quando foi avistado um homem trajando camiseta vermelha que teria acabado de vender certa quantia de entorpecentes ao condutor de um GM Meriva.

O ‘vendedor’ teria apanhado o entorpecente em um muro de esquina. A equipe se deslocou ao local juntamente com os GMs Gonçalves e Nascimento. Ao se aproximar de E., que trajava vestimenta compatíveis com a denúncia, foi notado que ele jogou no chão 1 eppendorf de cocaína.

Na busca pessoal foram localizados em seu bolso R$40. Já no muro também citado em denúncia fora localizado mais 22 eppendorfs de cocaina semelhante ao que fora dispensado no momento da abordagem, diante dos fatos parte conduzida até o plantão policial.

A autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou o registro da ocorrência de natureza TRÁFICO DE DROGAS liberando o indiciado para responder em liberdade.