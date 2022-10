Uma casa abandonada usada como Centro de Distribuição do tráfico foi ‘detonado’ pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite deste sábado. Os GMs foram até a rua Helena Pereira Souza Sacerdote, jardim Santa Fé com o Inspetor Sandrin e GMs Ferreira e Reis por volta das 21h.

Abaixo a síntese do trabalho da equipe:

Essa equipe tática durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Fé e pelo local acima mencionado que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, fomos informados por um morador que pelo local acima citado uma casa abandonada um indivíduo adentrou portando uma sacola e quando saiu não mais estava com a referida sacola, foi então feito uma varredura no local e localizado no interior de um comado atrás de uma porta uma sacola contendo em seu interior 59 pedras de crack, 78 porções de maconha e 474 pinos de cocaína.

Diante dos fatos toda droga foi apresentada junto ao plantão policial onde foi apreendida.