Tráfico cai pra DISE no São Manoel e 2 são presos. Dois indivíduos de 21 anos foram presos, na manhã desta segunda-feira, na 2ª fase da operação “São Manoel” da Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana. A operação teve por objetivo combater o intenso e recorrente tráfico de drogas nos bairros São Manoel, Vila Bertini e São Vito.

Após denúncias dando conta de um apartamento utilizado como laboratório do tráfico, funcionando atrás do Cemitério da Saudade, equipes descaracterizadas montaram campana velada no local e conseguiram abordar 02 indivíduos enquanto embalavam crack. Ainda foram localizados no apartamento 115 pinos com cocaína, 02 porções de maconha, dinheiro e diversos utensílios utilizados para o fracionamento e embalo das drogas.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão aos 02 indivíduos que estavam no local. A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde a Autoridade Policial corroborou o flagrante. Com o término dos trabalhos, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e posteriormente escoltados à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão por Audiência de Custódia.

Drogas Apreendidas: 115 EPPENDORF’S DE COCAÍNA; 18 PEDRAS DE CRACK; 02 BUCHAS DE MACONHA

Objetos Apreendidos: 390 EMBALAGENS PLASTICAS DO TIPO “BIDU”; UTENSILHOS DE COZINHA COM RESQUISIOS DE DROGAS; 01 VEÍCULO GM CORSA BRANCO; R$ 169,00.

