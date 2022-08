Homens que trabalhavam no tráfico de drogas foram detidos por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na tarde deste sábado. O time do Inspetor Sandrin e GMs Reis, Ferreira e Edmilson atuou no bairro Vista Alegre por volta das 16h45.

A ação da equipe de Apoio Tático aconteceu quando era feito patrulhamento preventivo pelo bairro em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Logo foi visualizado um homem saindo de um terreno e ele avistou a presença da equipe e saiu andando rapidamente, gerando assim a suspeita sendo abordado em seguida. No momento da detenção trazia em sua mão um tubo plástico contendo no seu interior, 05 porções de maconha, 1 pipeta de cocaína e 18 pedras de crack. Foi identificado como F.J.P.P 22 anos que em busca pessoal foi localizados R$ 50 em notas diversas.

Ele confessou a posse da droga e dinheiro que estava em sua posse alegando ser viciado e seria para seu uso, foi então feito uma busca no terreno que o suspeito estava saindo logrando êxito em localizar uma sacola plástica contendo em seu interior 70 pinos de cocaína, 81 pedras de crack e 134 porções de maconha, indagado nega a prioridade da droga encontrada no terreno.

Diante do ocorrido foi dada voz de prisão a parte , sendo conduzido ao plantão policial, onde os fatos foram narrados ao Delegado de plantão que ratificou a prisão em Flagrante delito de F.J.P.P por tráfico de drogas permanecendo pela cadeia local e a disposição da justiça.