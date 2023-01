Traficava na praça e rodou pra PM

Um homem que traficava drogas em

uma praça de Santa Bárbara d’Oeste foi detido por Policiais da equipe Força Tática no Jardim Santo Antônio esta quarta-feira (18). O suspeito confessou o crime.

O caso foi registrado por volta das 12h30 enquanto os policiais faziam patrulhamento preventivo pelo bairro. O homem estava mexendo no mato existente na praça. Ele levantou rapidamente quando a viatura passou.

Desconfiados, os PMs fizeram a abordagem. Ele estava com uma sacola contendo 56 pinos com cocaína, 127 pedras de crack, além de R$ 45. Diante do flagrante, o rapaz confessou o crime e disse que gerencia o tráfico naquela área há cerca de um ano.

LEIA TAMBÉM: Furto. Após poucos minutos do crime, Gama localiza carrão

A equipe o encaminhou para o 3º Distrito Policial, onde ele ficou preso pelo crime.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento