Um rapaz que levava a droga do tráfico na pochete acabou perdendo todo o material de trabalho esta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no Conjunto Roberto Romano, periferia da cidade.

A ação do time Apoio Tático o4 GMs José, Villalon, Siloni e Silva Lima (Est.) aconteceu por volta das 18:20 na rua Ignácio Pinto de Campos, no bloco 125 do bairro.

Abaixo a descrição enviada pelos GMs.

Durante patrulhamento pelo local acima mencionado, visualizamos R.D.C 23 anos de idade que portava consigo uma pochete preta e estava em diálogo com um motociclista, com a aproximação da equipe R se evadiu em desabalada carreira sendo acompanhado pela equipe e antes de adentrar em seu apartamento escondeu a referida pochete em uma caixa de correspondência sendo abordado já dentro de seu apartamento, submetido a busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda R$62,00, já na pochete:

-24 pedras de crack

-74 porções de maconha

-6 porções de Haxixe

-40 eppendorfs de cocaína

– 1 aparelho celular Xiaomi

Diante dos fatos o suspeito e entorpecentes foram conduzidos ao plantão polícial onde o delegado de plantão determinou pelo BO de apreensão de drogas e R.D.C liberado.