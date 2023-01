Um homem que trabalhava no tráfico de drogas foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta quinta-feira. O caso de prisão em flagrante aconteceu no Conjunto Habitacional 31 de Março, periferia da cidade. De acordo com a GM, por volta do meio-dia uma equipe fazia patrulhamento preventivo pela rua quando viu a atividade suspeita.

A ação da GM aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (5) na Rua Vinte e Três de Maio. Um rapaz entregou o que pareciam ser drogas para um motociclista e os agentes o abordaram. Ele estava com nove pinos de cocaína e R$ 150 em dinheiro.

A equipe deu voz de prisão por tráfico e o suspeito ficou detido à disposição da Justiça.

Foto de arquivo