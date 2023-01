Equipe da Guarda Municipal de Americana teve conhecimento, através de usuários de drogas, que sob o viaduto Amadeu Elias, pela Avenida Bandeirantes, um homem de bermuda listradas e com uma pochete estaria no tráfico de crack.

Diante das informações, a equipe se deslocou até o endereço e de imediato visualizou um indivíduo com as mesmas características que, ao ver a viatura, jogou algo no rio e tentou se dispersar no meio de outros usuários de drogas. A equipe conseguiu abordar a parte e encontrou dentro de sua pochete 16 pedras de crack , 251 reais em espécie e 18,75 reais em moedas.

Indagado, o indivíduo relatou que pega reciclagem para vender e o dinheiro seria oriundo desse trabalho e as drogas encontradas era para seu consumo. Diante dos fatos, o mesmo foi apresentado à CPJ, onde o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A parte foi recolhida à cadeia pública.