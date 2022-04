A Dise de Americana deflagrou, na manhã desta segunda-feira, a Operação “EMA”. A operação tinha por objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas recorrente na região do Jardim dos Lírios, em Americana.

Durante investigações, os policiais da DISE apuraram que 1 indivíduo era responsável por armazenar drogas em sua residência. Os entorpecentes eram vendidos na região do endereço do investigado. Foram realizadas diligências que acabaram por apontar qual seria o provável endereço do rapaz.

Após alguns minutos de observação velada, um indivíduo do sexo masculino foi abordado saindo da casa identificada como local de armazenamento dos entorpecentes. Em entrevista inicial, o abordado confirmou ser conhecido pelo apelido indicado aos agentes. Indagado a respeito da existência de drogas no seu imóvel, confessou que mantinha drogas escondidas no telhado de sua casa, mostrando inclusive o local exato utilizado para acessar o esconderijo.

Após vistoria minuciosa pelo local, foram encontradas 181 porções de maconha que pesaram mais de 500 gramas da droga, além de dinheiro e caderno de anotações com contabilidade. Fato interessante que algumas porções de maconha que estavam acondicionadas em saquinhos do tipo “ziploc” já vinham com o papel de seda para ser consumida.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado ainda no local dos fatos. A ocorrência foi apresentada na Sede da DISE onde a Autoridade Policial, Dr. Marco Antônio Pozeti, adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Com a conclusão do flagrante, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente transferido para a Cadeia Pública de Sumaré onde aguarda por Audiência de Custódia.