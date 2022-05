Traficantes de drogas se deram mal e perderam muito ‘material’ após ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite desta terça-feira. A equipe do inspetor Sandrin e GMs Araújo e Reis com o apoio tático do Subinspetor Lacerda e GMs Ferreira e Edmilson fez as apreensões por volta da 22h na rua Ruth Garrido Roque 1190 condomínio Manacá.

Síntese:

Estas equipes de Apoio Tatico realizaram uma busca pelo local acima citado, no intuito de coibir o tráfico de drogas no local, tendo em vista as várias denúncias chegadas as equipes em datas anteriores do intenso tráfico de entorpecentes no condomínio em questão, sendo que as equipes obtiveram êxito na busca em localizar no interior de uma casinha de gaz não identificada no bloco G um saco na cor preta contendo em seu interior 834 pinos de cocaína pesando 300 gramas, 124 porções de maconha pesando 510 gramas e 1 porção de crack pesando 14 gramas.

Diante dos fatos toda a droga foi conduzida ao plantão policial onde foram apreendidas.