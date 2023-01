Um homem que trabalhava para uma empresa terceirizada morreu depois de cair de um elevador na Honda em Sumaré. O funcionário de 38 anos trabalhava para uma empresa de manutenção de elevadores. O caso aconteceu nesta terça-feira.

Renato Varoni estava fazendo manutenção em um elevador que fica no restaurante da área de produção da multinacional, conhecido como ‘carga suja’. Nisso, outro equipamento, chamado ‘carga limpa’, por motivos que ainda vão ser apurados, subiu e prensou o técnico contra um pilar de concreto.

Equipes do Samu foram acionadas, mas o homem não resistiu e morreu no local. A Honda lamentou o acidente e informou que está colaborando com as investigações.

A empresa para qual Renato trabalhava informou, em nota, que também colabora com as apurações sobre o caso, e presta todo apoio necessário à família.