Em assembleia virtual os trabalhadores da MSX International do Brasil, que operacionaliza atividades na empresa Magneti Marelli, em Hortolândia, aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho. Com isso, terão aumento salarial de 12,47% além de correção pelo mesmo índice de todas as outras cláusulas de natureza econômica. A informação é do SEAAC de Americana e Região, sindicato que representa os trabalhadores da MSX, cuja data base é 1º de maio.

Com a proposta aprovada os pisos salariais ficam em R$ 1.861,38; R$ 2.054,83 e R$ 2.396,63 dependendo da função do trabalhador na empresa; o PLR será de R$ 305,00 acrescido de 16% do salário nominal até o limite de R$ 635,00; o auxílio-refeição sobe para R$ 33,20 por dia trabalhado e o reembolso creche aumenta para R$ 346,00 mensais por filho até que complete 6 anos e 11 meses.

“Estamos satisfeitos por conseguirmos nos Acordos Coletivos negociados repor a inflação integral do período e agregar melhorias em outras cláusulas. A MSX é mais uma empresa que preferiu negociar um Acordo Coletivo ao invés de esperar a definição da Convenção Coletiva, que muitas vezes acaba sendo demorada, criando passivos trabalhistas”, comentou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.