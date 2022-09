O Círculo do Livro de Santa Bárbara d’Oeste traz neste mês a obra “Torto Arado”, de Itamar Vieira. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, o encontro gratuito acontecerá no dia 28 de setembro, às 19 horas, na Biblioteca Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central), sem necessidade de inscrição.

A Biblioteca Central está localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.1605.

Obra

Um texto épico e lírico, realista e mágico que revela, para além de sua trama, um poderoso elemento de insubordinação social. Vencedor do prêmio Leya 2018. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente. E para sempre suas vidas estarão ligadas ― a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção.

Autor

Itamar Vieira Junior nasceu em Salvador, em 1979. É geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e autor de “Dias” e “A oração do carrasco”.

Serviço

Círculo do Livro | “Torto Arado” (Itamar Vieira)

Dia 28 de setembro, quarta-feira, às 19 horas

Biblioteca Central | Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro.

Evento gratuito, com sorteio de um livro e sem necessidade de inscrição