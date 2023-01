Tornozeleira em bolsonarista

Bolsonarista do Mato Grosso Presa no acampamento golpista QG do Exército. Voltou com tornozeleira

A Justiça de Mato Grosso autorizou a Polícia Civil a prender, em caráter preventivo, mais oito suspeitos de participar de uma tentativa de resgatar presos da Penitenciária Central do estado. Até as 11h de hoje (25/1), ao menos cinco dos investigados já tinham sido detidos e os policiais mato-grossenses continuavam à procura dos outros três alvos dos mandados judiciais expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Os mandados estão sendo cumpridos em duas cidades mato-grossenses (Cuiabá e Rondonópolis); em Oeiras (PI) e em Salvador. A Justiça estadual também autorizou os policiais a realizarem buscas e apreenderem documentos e objetos em 12 endereços ligados aos investigados, além de decretar o sequestro de uma casa do bairro Industriário, em Cuiabá.

Lula visitou o amigo José “Pepe” Mujica na chácara do ex-presidente uruguaio, localizada próximo à capital Montevidéu. Em uma foto divulgada nas redes de Mujica, ambos aparecem sentados em cadeiras de plástico no jardim da chácara: “Dois amigos, dois lutadores da nossa América Latina”, diz a legenda.

