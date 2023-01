Torneio de Férias: campeões sub-12, 14 e 16

Cara do Gol, Futsal Barbarense e L.A. Futsal 11 levaram títulos do torneio



Na Cara do Gol, Futsal Barbarense e L.A. Futsal 11 conquistaram nesta sexta-feira (20) o título das categorias sub-12, sub-14 e sub-16 do Torneio de Férias de Futsal, competição que abre a temporada esportiva de 2023 em Santa Bárbara d’Oeste. As finais da competição promovida pela Prefeitura, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), ocorreram no Ginásio Municipal “J.J. Bellani”, ao lado do Parque Araçariguama.

No sub-12, o Na Cara do Gol venceu o Futsal Barbarense por 2 a 0, com gols de Renan Lourenço e Murilo Follie. Além do título, a equipe faturou as premiações individuais da categoria, com Matheus Caires como o goleiro menos vazado e Kaue Poletto o artilheiro com 9 gols.

Na categoria sub-14 do Torneio , o Futsal Barbarense venceu o L.A. Futsal por 5 a 2, com destaque para Arthur Covolan, autor dos 5 gols do time campeão, enquanto Hiago Balan e Henrique Furquin descontaram para os vice-campeões. O goleiro menos vazado do Torneio foi Nycolas Cardoso e o artilheiro da categoria foi Arthur Covolan, com 17 gols – ambos atletas do Futsal Barbarense.

O L.A. Futsal foi o campeão do sub-16 ao vencer o Monte Sião por 2 a 0, com dois gols de Guilherme Penachione. Lucas da Silva, do L.A. Futsal, foi o goleiro menos vazado e Victor da Cruz, do Monte Sião, foi o artilheiro com 18 gols marcados.

Na quinta-feira (19), as equipes do São Caetano e Na Cara do Gol sagraram-se campeãs das categorias sub-08 e sub-10 do Torneio , respectivamente, em finais disputadas no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro.

