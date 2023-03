Torcedores do futebol têm mais interesse em metaverso e criptomoedas

Do que gosta o torcedor de futebol?

Conceitos como o metaverso, jogos de vídeo e moedas criptográficas ganharam rapidamente popularidade em apenas alguns anos. E essas tendências não são apenas seguidas por empresas, mas também pelo público em geral, e especialmente no Brasil, onde o setor em particular se destaca entre os torcedores de futebol.

De acordo com dados da YouGov, multinacional especializada em pesquisa de mercado on-line, aproximadamente três em cada 10 pessoas no Brasil afirmam ir regularmente a jogos de futebol nos estádios, sintonizar ao vivo na TV ou receber as últimas notícias de programas ou publicações especializadas. E dentro desta população, quase oito em cada 10 pessoas jogam videogames. Nacionalmente, a porcentagem é muito menor, de apenas 64%.

Um fenômeno semelhante ocorre na aceitação de criptomoedas, como o Bitcoin. Enquanto apenas 42% da população em geral no Brasil considera estes ativos como o futuro das transações financeiras, a porcentagem é de 44% entre os fãs do futebol. Da mesma forma, 58% dos amantes do futebol do país concordam que tecnologias como as Realidades Virtual Aumentada (VR/AR) permitem experimentar produtos antes de comprá-los, em comparação com apenas a metade da população geral.

No contexto do metaverso, os torcedores de futebol no Brasil já desejam as experiências e facilidades que poderiam permitir em um futuro próximo, com mais frequência do que a população geral. Ainda, 79% dos fãs de futebol brasileiros concordam que as marcas precisam inovar para se promoverem a si mesmas e seus produtos, em comparação com 71% da população geral. Mais de quatro em cada 10 torcedores do futebol também querem experiências de marca que permitam publicar grande conteúdo nas mídias sociais, contra apenas 38% da média nacional.

Também é estatisticamente mais comum para os fãs do futebol brasileiro desejarem que todas as empresas possuam aplicativos fáceis de usar para compras on-line, preferirem o comércio eletrônico a ir a lojas físicas, e serem os primeiros nos seus grupos de amigos a experimentarem novas tecnologias, em comparação com a população brasileira em geral. “Isto sugere que estratégias para o metaverso dirigidas aos amantes do futebol no Brasil seriam mais eficazes do que aquelas destinadas a capturar a totalidade do público”, alerta, David Eastman, diretor-geral da YouGov na América Latina .

Em alguns aspectos, os hábitos de consumo dos torcedores do futebol no Brasil já demonstram esse interesse pelo metaverso e espaços digitais. “Por exemplo, este grupo da população tem o dobro de probabilidade de possuir um fone de ouvido VR ou um console de videogame, em comparação com o público que não acompanha regularmente o futebol (4% X 2% e 40% X 22%, respectivamente). Onde isto indica que os fãs do futebol estão agora mais prontos para abraçar o metaverso do que o resto dos brasileiros”, revela.

Dados da YouGov BrandIndex também indicam que os fãs do futebol no Brasil têm uma visão mais favorável das marcas e empresas que já estão dando alguns passos tímidos em direção ao metaverso. Fortnite e Minecraft, jogos de vídeo que são considerados por muitos como os primeiros experimentos em um metaverso funcional, têm classificações mais altas no Índice Geral de Saúde da Marca entre os fãs do futebol do que entre a população geral do país (12,4 X 9, e 19,5 X 18,4, respectivamente).

Da mesma forma, aquelas marcas que nasceram como sistemas e serviços puramente digitais têm melhor reputação entre os torcedores do futebol do que os jogadores mais tradicionais do seu setor. “Somente no setor de serviços financeiros, PayPal e Mercado Pago superam de longe os bancos tradicionais como: Santander, Bradesco, Citibank e Nossa Caixa nos seus Índices Gerais de Saúde da Marca. Isto sugere, mais uma vez, que o interesse dos brasileiros amantes do futebol pelo metaverso não é apenas uma atração difusa, já existem sementes muito claras que as marcas agora podem explorar”, finaliza Eastman.

Sobre a YouGov

A YouGov é uma multinacional de origem britânica, pioneira em pesquisa de mercado on-line e ferramentas que integram o planejamento e o monitoramento de dados, garantindo informações mais precisas e ágeis de serem acionadas por seus clientes. Presente em cerca de 70 países nas Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia, Ásia-Pacífico e África, a empresa possui uma das maiores redes de pesquisa do mundo. São mais de 22 milhões de membros registrados em seu painel. Com dados acumulados ao longo de 20 anos de operação, a YouGov utiliza os chamados “dados vivos” – informações do consumidor continuamente atualizadas, precisas e acionáveis. A missão da empresa é oferecer uma visão incomparável sobre o que o mundo pensa, com soluções inovadoras que ajudam as marcas, proprietários de mídia e agências mais reconhecidas internacionalmente a planejar, ativar e acompanhar melhor suas atividades de marketing. Os dados da YouGov são regularmente referenciados pela imprensa global, sendo a segunda fonte de pesquisa de mercado mais citada no mundo.

